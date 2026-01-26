¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ»¤À¤è¡ª¡×À¤³¦ºÇÂ®¥é¥ê¡¼¼Ö¤¬ÀãÆ»¤Çµ¬³Ê³°¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ö¤è¤¯Ìá¤Ã¤¿¤Ê¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè1Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í
¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã°Û¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤¬25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£Àã¤Ë¤è¤ëÂç¹Ó¤ì¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢¥â¥ó¥Æ¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¡Ê24¡Ë¤À¤¬¡¢°ìÃ¶¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ª¤ß¤Ê±¿Å¾µ»½Ñ¤È¶¯±¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤ØÉüµ¢¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤âÁö¤ê¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥È¥è¥¿¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤Ï¡¢WRC²¦¼Ô¤Î°ÎÂç¤ÊÉã¤ò»ý¤Ä2À¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Ç¤âÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼»²Àï¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥µ»2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿SS12¡¢¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤ÎÁà¤ëGR¥ä¥ê¥¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹±¦Â¦¤Î¹Â¤Ëº¸¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥³¡¼¥¹Æâ¤ò¥¡¼¥×¡£¤·¤«¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤¤ì¤º¡¢¥³¡¼¥¹º¸Â¦¤ÎËÒ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÀã¿¼¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤Ï¤³¤³¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ò»ß¤á¤º¤Ë±ü¼ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤³¤Ç¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ²¼¤ê¤ÎÀª¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥³¡¼¥¹Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥¹ÏÆ¤ÎÎ©ÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò·ã¤·¤¯¤Õ¤ÃÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥¹¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁÏ°Õ¤¢¤Õ¤ì¤ëÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ê¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ»¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤Î¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤Î°ìÏ¢¤Î¥à¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢²òÀâ¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî»á¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ê¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ»¤À¤è¡ª¡×¤È¼º¾Ð¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¼Â¶·Ã´Åö¤ÎÉÛ»Ü¥¢¥Ê¤â¡Ö½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤ÎÎ¥¤ì¶È¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤è¤¯Ìá¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤³¤ï¤·¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¼Ö²õ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë