¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀ¾Àî»Ë¾Ì¤â¶Ã¤¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥³¥¢¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï(¾Ð)¡×¡¡8Áª¼ê¤¬¡Ø¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É÷¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡ª
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï26Æü¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£º£¸å¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê¡¢ÌÚÂ¼Í¥¿ÍÅê¼ê¡¢×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¡¢»ûÃÏÎ´À®Áª¼ê¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆÁª¼ê¡¢µÜºêÎµÀ®Áª¼ê¡¢À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¡¢»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿8Áª¼ê¡£¥³¥¢¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢Áö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É÷¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥³¥¢¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï¤³¤Î¡Ø¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¤ÈÆó·åËÜÎÝÂÇ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£