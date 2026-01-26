¼µ¸Í³«¡¡Íè·î82ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁðÌî¿Î¤È¤Î¥Ë¥Ã¥³¥ê2¥·¥ç¸ø³«¡¡ÅìÂçÊ¸³ØÉô¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡¢Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö
¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¼µ¸Í³«¡Ê59¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íè·î24Æü¤Ë¤Ï82ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁðÌî¿Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼µ¸Í¤Ï¡ÖÁðÌî¿Î¡×¡Ö¼µ¸Í³«¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤á¤·¤¢¤¬¤ì¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁðÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È¤¤ä»£±Æ¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÁðÌî¤ÏÄ¹ºê¸©Î©Åç¸¶¹â¹»¤«¤é°ìÏ²¤ÎËö¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¼Ò²ñ³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£67Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£85Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿24Ç¯3·îËö¤Ç38Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿TBS¤Îµª¹Ô¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤ÎÁðÌî¿Î¤òÌÏ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥È¥··¯¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£