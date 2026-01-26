¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢MVP¡õ¡ÖMVD¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡ª ¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Þ¤Ç´°àú¤À¤Í¡©¡×
MLB¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î26Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡ÖMVD¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖMVD¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¡õÂçÃ«æÆÊ¿
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖMVD¤â¤é¤Ã¤Æ¥¥ê¥ê´é¡×¡Ö¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÌÜÀþ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Þ¤Ç´°àú¤À¤Í¡©¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖMVD¤â¤é¤Ã¤Æ¥¥ê¥ê´é¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Ç¥³¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬BBWAA¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÇºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡ÖMost Valuable Dog¡ÊMVD¡Ë¡×¼õ¾Þ¤òÊóÆ»¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¼õ¾Þ¤ò´î¤Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¿´¤Ê¤·¤«¤ê¤ê¤·¤¤´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾ÞÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MLB Japan¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆ±Æü¡¢¤Û¤«¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
