¡Ö¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÁª¼ê¤é¤¬Ãæ³ØÀ¸¤é¤ËÌîµå¶µ¼¼
»°½Å¸©Æâ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤¬¡¢25Æü¤ËÎë¼¯»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ä¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°9¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á7¥Á¡¼¥à¤«¤éÃæ³Ø1,2Ç¯À¸Ìó130¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤é18¿Í¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¤¢¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤ÎÎë¼¯»Ô¤ÏÄ«¤«¤éÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÎý½¬¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿µå»ù¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿µå»ù¤Ï¡Ö¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µ¤¨¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤â¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£