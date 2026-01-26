¶âÍø1.00¡ó¤Î³ÚÅ·¶ä¹Ô¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤é¡¢ÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡©
Q. ¶âÍø1.00¡ó¤Î¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤é¡¢ÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂ¤±Àè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬1·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ëÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
A. Ç¯1.00¡ó¤Ê¤éÀÇ°úÁ°1000±ß¡¢20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¼õ¼è³Û¤ÏÌó796±ß¤Ç¤¹Äê´üÍÂ¶â¤Ç¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤ò³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê1Ç¯¡¦¶âÍø1.00¡ó¡Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¼èÍøÂ©¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç¯1.00¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇ°úÁ°¤ÎÍøÂ©¤Ï1000±ß¡¢¤½¤³¤«¤é20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤¿¼õ¼è³Û¤ÏÌó796±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë100Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇ°úÁ°¤Ç1Ëü±ß¡¢ÀÇ°ú¸å¤Ç7968±ß¤Ç¤¹¡£
³ÚÅ·²ñ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë³ÚÅ·¶ä¹Ô³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡ÖÃù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë¡×ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤ò24»þ´Ö365ÆüÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢³ÚÅ·²ñ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¡¢ÀÇ°úÁ°¤Ç1.00¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤ªÍÂÆþÁí³Û¤¬°ìÄê³Û¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤º¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤äÍÂÆþ¶â³Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤Ì¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Å¬ÍÑ¾ò·ï¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«»öÁ°¤Ë¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)