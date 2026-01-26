Ä®Ä¹Áªµó¡¡¸þ°æ»á¤¬½éÅöÁª¡¡»°½Å¡¦µªÊõÄ®
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»°½Å¸©µªÊõÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï25Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¿·¿Í¤Î¸þ°æÈþ¼ùÌé¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬½éÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
5´üÌ³¤á¤¿¸½¿¦¤¬ÉÔ½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿µªÊõÄ®Ä¹Áªµó¡£Ä®¤Î¸µ¡¦ÆÃÊÌ»²Í¿¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¸µ¡¦Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï½»Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ä¶µ°é¡¦»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î½¼¼Â¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¤ä¾¦¹©¶È¤Î»Ù±ç³È½¼¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤¤¡¢½éÅöÁª¤Ç¤¹¡£
ÅöÁª¤·¤¿¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤Á¤Ã¤È¾¦ÉÊ·ô¤òÄ®Ì±¤Ë1Æü¤âÁá¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¡£¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿Í¤ÎÌ¿¤¬°ìÈÖ¡¢½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎµªÊõÄ®Ä¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï71.84¡ó¤Ç¡¢8Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¡Ê64.06¡ó¡Ë¤ò7.78¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
