ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦»¥ËÚ¤È¡¢¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦Ê¡²¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¥ËÚ¤ÈÊ¡²¬¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¿Þ
º£¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê2¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¿Þ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»¥ËÚ¤ÈÊ¡²¬¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÂÐ¶ËÅª¤Ê³¹¤Ç¤Ï¡©¡×¤È·ï¤Î¿Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬»Ôºß½»¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ö¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¡×¤µ¤ó¡Ê@Barikata_FUK¡Ë¡£
¤É¤Á¤é¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë100ËüÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï»¥ËÚ¤¬¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·Ê¡²¬¤Ï´ÊÁÇ¡¢µ¤¸õ¤Ç¤Ï²Æ¤¬°Õ³°¤Ë½ë¤¤»¥ËÚ¤ËÂÐ¤·Åß¤¬°Õ³°¤Ë´¨¤¤Ê¡²¬¡Ä¤ÈÌÀ¤é¤«º¹°Û¤â¡£
¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÈæ³Ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¡§µ¬ÌÏ¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¤È»¥ËÚ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¥á¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö°ã¤¤¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÔ»Ô¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î²èÁü¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Èæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¡§´º¤¨¤Æ¿Þ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìÆüËÜ¤Î»¥ËÚ¤Ë¤Ï¡ÖÅìµÞ¡×¤¬¤¢¤ë°ìÊýÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤Ï¡ÖºåµÞ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î³¹¤ÎÂÐ¾ÎÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÌ¹ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Î²¹ÃÈ²½¤ä¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Ç²Æ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê½ë¤¯¤Ê¤ë»¥ËÚ¡×¤È¡ÖÆî¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Îµ¤¸õ¤ÇÅß¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë´¨¤¤Ê¡²¬¡×¤È¡¢µ¤¸õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê°Õ³°À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¡§¡Ö¤É¤Á¤é¤Î³¹¤â¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»ÔÌ±bot¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Ê¡²¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ÆÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¡¢¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖÊ¡²¬¤È»¥ËÚ¤ÏÅÔ²ñ²á¤®¤Ê¤¤³¹¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î»¥ËÚ¤ÏÊ¡²¬¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ê¤Î¤Ë¿Æ¶á´¶´¶¤¸¤¿¤Ê¡£¡×
¡ÖÊ¡²¬½Ð¿Èº£Æ»Ì±¤Ç¤¹ ºÇ½é¤Ë»¥ËÚ±Ø¸«¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¨¡¢ÇîÂ¿±ØŽ¥Ž¥Ž¥¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»¥ËÚ:ÃÏ²¼³¹¤¬Çò¤¤ Ê¡²¬:ÃÏ²¼³¹¤¬¹õ¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡ÖÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤Ç¤·¤ç¡£¡¦ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î´¿³Ú³¹¡Ê¤¹¤¹¤¤Î¡¢Ãæ½§¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡¦³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¹¤¤¸ø±à¤¬¤¢¤ë¡ÊÃæÅç¸ø±à¡¢Âç¹ê¸ø±à¡Ë
¡¦ÃÏ²¼Å´¤¬È¯Ã£ ¡¦¥É¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡¦ÍÌ¾¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡ÊÃæÅç¤ß¤æ¤¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥µ¥«¥Ê¡¿ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ë¤òÇÚ½Ð ¡¦ÈÓ¤¬»Ý¤¤ µÕ¤É¤³¤í¤«¤à¤·¤í°ì½ï¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡ÖÎ¾Êý½»¤ó¤À¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢Î¾ÊýºÇ¹â¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï»¥ËÚ¤ÈÊ¡²¬¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ªËÜ½£½Ð¿È¤ÇÂç³ØÆþ³Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¶å½£¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÊÊ¡²¬»ÔÌ±bot¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤äµþÅÔ¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Ö¡»¡»¤Ê¢¤¢¤Ì±bot¡×·ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÊ¡²¬ÈÇ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£ ´èÄ¥¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤ä¶å½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£µÒ´ÑÀ¤¢¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤¬Â¿¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë