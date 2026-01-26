¡ãÂîµå¡äÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬Á´ÆüËÜ½éÍ¥¾¡¤Ë´¶·ã¤ÎÎÞ¡¢Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¡×
2026Ç¯1·î25Æü¡¢ÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤ÎSNSÈùÇî¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤ÈÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÐÀï¡£1¥²¡¼¥àÌÜ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¡¢2¡Á4¥²¡¼¥àÌÜ¤òÏ¢¼è¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·ÁáÅÄ¤¬Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÂ³¤¯5¡¢6¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤òÄ¥ËÜ¤¬11-6¤Ç¼è¤ê¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼40Ëü¿Í¤ò»ý¤Ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÀº¿ÀÉÂ±¡ÇÉÍèÅªàÍ»Ò¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÈùÇî¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¡Ö´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ëºÝ¤Ë¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤òÀÖ¤¯¤·¤¿Ä¥ËÜ¤¬¥¿¥ª¥ë¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦Æ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¡ÖÈþÏÂ¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëº¬À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤À¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤Î°äÅÁ»Ò¤ÏÍ¥½¨¤À¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6¥²¡¼¥àÌÜ¤Ç4ÅÙ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¨¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ä¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ÎÄ¹Ã»¤ä´ËµÞ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëµ»½Ñ¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÄ¥ËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁáÅÄ¤Î»þÂå¤Ï¤â¤¦²á¤®µî¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â18ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Î¼ã¤µ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï¡£Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼ê¤âÊ³µ¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬Ãæ¹ñÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Àî¿¬¡Ë