³Æ»ÔÄ®¤Ø¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÈ¯Á÷
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢25Æü¡¢»°½Å¸©Ä£¤ÇÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Á÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤ÎÉáÄÌÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ê¤ÉÌó291Ëü6000Ëç¤Ç¤¹¡£
Àã¤Þ¤¸¤ê¤ÎÅ·¸õ¤ÎÃæ¡¢»°½Å¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô11¿Í¤¬³Æ»ÔÄ®¤ËÈ¯Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë225È¢¤ò±¿¤Ó¡¢¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
°ÖÎîº×,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÂçÁ¥