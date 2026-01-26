É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª Ä¶Àä¥¿¥ó¥®¥ó¥°¡¢ËÊ¤¨¤ë¥Û¥ë¥ó¡¢¶Á¤¯¥É¥é¡Ä¡ÄÁíÀª53Ì¾¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬Ç®¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú53¿Í¤Ç¡Û¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ú #¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ´ØÅì5 ¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Yoshiuh(¤è¤·¤¦¡¼)¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¶Ê¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥ª¥Õ¡Ö¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ¡×¤ÎÂè5ÃÆ¡ª
´ØÅì¤Ç2025Ç¯10·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ²ñ¤Î¼ýÏ¿Æ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ feat. ½Å²»¥Æ¥È¡×¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÅöÆü¼Â¼Á1»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¹çÁÕ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤w
º£²ó¤Î¥ª¥Õ²ñ¤Ï¥¿¥ó¥®¥ó¥°Í×µá¤¬Â¿¤¤¤ï¤Í¾Ð
¸åÈ¾¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿áÁÕ³Ú¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ÊÅÁ¤ï¤ì¡Ë
¡Ú53¿Í¤Ç¡Û¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ú #¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ´ØÅì5 ¡Û
¡¡É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ feat. ½Å²»¥Æ¥È¡×¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¿Í¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È53Ì¾¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¡É¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯10·î12Æü¤Ë´ØÅì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ¡¡Âè5ÃÆ¡×¤Ç¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëYoshiuh(¤è¤·¤¦¡¼)¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥Ü¥«¥í¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î¿áÁÕ³Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÀ©ºî¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶¶Ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ò¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥ó¥®¥ó¥°Âç²ñ¡£¤É¤Î¥Ñ¡¼¥È¤âÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚ´É³Ú´ï¡Ü¥°¥í¥Ã¥±¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤Û¤¨¤ë¥Û¥ë¥ó¡¢¥Á¥å¡¼¥Ð3ËÜ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¡õ¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¤Î½¼¼Â¤·¤¿Äã²»¤Ê¤É¡¢¿áÁÕ³Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»ºî¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹ë²Ú¡£¥É¥é¥à¡¢¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥ó¥´¤ä¥³¥ó¥¬¡¢¥Á¥ã¥¤¥à¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶Á¤¯¥É¥é¤¬²»³Ú¤òÁÔÂç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸¶¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÅÅ»Ò²»¤ò¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈÄã²»³Ú´ï¤Î¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¸¶¶Ê¤ÈÆ±¤¸¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç²»¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¥Ü¥«¥í°¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿áÁÕ³Ú¤ÇÊ¹¤¯¤È¤ä¤Ã¤ÑÁá¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ï
ÊÔ¶Ê¾å¼ê¤¤¤Ê
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÔÂç¤Ç¥«¥Ã¥±¥§
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ,
ÂçÁ¥,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
Áòº×,
²ð¸î,
À¸²Ö