1·î25Æü¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Î¥¹¥­ー¾ì¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­6¿Í¤¬ÁøÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿Í¤ÏÌµ»öÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

°ì»þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ­6¿Í¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6¿Í¤Ï25Æü¸á¸å¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÎÈ¬³¤»³¥¹¥­ー¾ì¤Î¥³ー¥¹³°¤ò¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢26ÆüÄ«¤«¤é·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°8»þÈ¾²á¤®¤Ë¥³ー¥¹¤«¤éÂç¤­¤¯³°¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç6¿Í¤òÈ¯¸«¡£

¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢µß½õÂâ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ²¼»³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¥³ー¥¹³°¤Ç¤Î³êÁö¤Ï»ö¸Î¤ä¤±¤¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£