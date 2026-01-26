HANA¡¢½é¤ÎTikTok LIVE·èÄê¡¡CD¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë¡ÖCold Night¡×À©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖCold Night¡×¤ò¡¢28Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¾Ð´é¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë²Ö¹¾²Æ¼ù¡¡JISOO¤È¤ÎÂ¨¶½Ï¯ÆÉ·à¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡¡ÖCold Night¡×¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢24Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¿¼1¡§30¡ËÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CD¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëTikTok LIVE¤Ç¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖCold Night¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢À©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TikTok LIVE¤Ï¡¢1·î28Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê¡¢HANA¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖCold Night¡×¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¡£º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
