ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç54¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢1·î¤Î´ÑÂ¬µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»ÔÌ±
¡Ö¤¢¤Èµ¢¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿²¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

¶õ¹Á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤ÇÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ËÙÆâÂçµ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖJR¼ê°ð±Ø¤Ç¤¹¡£Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ø¤ò½Ð¤ë¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éÁ´ÊØ±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ÜÆ°¤ÎÂ­¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÄÌ¶ÐµÒ
¡Ö6»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦ÃÙ¹ï¤Ç¤¹¡×

½»Ì±¤âÄ«¤«¤éÀã¤«¤­¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»¥ËÚ»ÔÌ±
¡Ö¤­¤Î¤¦¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¼Ö¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â5Âæ¤¯¤é¤¤½õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Éý¶¹¤¤¤«¤éÁ°¤«¤é¼Ö¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×

JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢»¥ËÚ·÷¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å1»þ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Æ¶Á¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£