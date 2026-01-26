Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤ÎTOD¡ìS¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡Ö³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬26Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOD'S¡Ê¥È¥Ã¥º¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃËÀ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤ÏÅÏÊÕ¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤Ê¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢½¢Ç¤È¯É½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¿¥ó¥Ö¥ê¡¼¥Ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥Ã¥º2026Ç¯¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥´¥ó¥ß¡¼¥Î¡×¤ä¿·¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥ì¥Ã¥É ¥É¥Ã¥È¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡ÖT ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤ ¥Ð¥Ã¥° ¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ö¥°¥ì¥«¥Ù¥ë¥È¡×¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼«Á³¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿Áõ¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¦¥§¥¢¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±µï¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤Ç¤¢¤ë¿¦¿Íµ»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥È¥Ã¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¥È¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢º£²ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥È¥Ã¥º¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ó¡¢³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥º¤Ï¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Î¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥Ã¥º¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤äÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥º¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Æ±ÍÍ¤ËÉý¹¤¤Êý¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥É¥ê¥¢³¤±è´ß¥Þ¥ë¥±½£¤Ë¤Æ20À¤µª½éÆ¬¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¸½ºß¤Î²ñÄ¹¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥ô¥¡¥Ã¥ì»á¤Î²¼¤Ç1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë³×À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤Ê¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢½¢Ç¤È¯É½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¿¥ó¥Ö¥ê¡¼¥Ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥Ã¥º2026Ç¯¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥´¥ó¥ß¡¼¥Î¡×¤ä¿·¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥ì¥Ã¥É ¥É¥Ã¥È¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡ÖT ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤ ¥Ð¥Ã¥° ¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ö¥°¥ì¥«¥Ù¥ë¥È¡×¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼«Á³¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿Áõ¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¦¥§¥¢¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±µï¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤Ç¤¢¤ë¿¦¿Íµ»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥º¤Ï¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Î¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥Ã¥º¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤äÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥º¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Æ±ÍÍ¤ËÉý¹¤¤Êý¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥É¥ê¥¢³¤±è´ß¥Þ¥ë¥±½£¤Ë¤Æ20À¤µª½éÆ¬¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¸½ºß¤Î²ñÄ¹¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥ô¥¡¥Ã¥ì»á¤Î²¼¤Ç1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë³×À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£