¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¤Ï¡Öwinner winner cy young dinner¡ª¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤È¤â¤ËÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¡¢ÀÖ¤Î¥Ù¥í¥¢Ä´¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÊú¤¤Ä¤¯»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¸µ¤Ë¡Öcy young¡×¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1924Ç¯1·î¤Ë½é³«ºÅ¡£ËèÇ¯1000¿Í¶á¤¤¥²¥¹¥È¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç101²óÌÜ¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ÎMVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¿·¿Í²¦¤é¼õ¾Þ¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏÃÅ¾å¤Çºòµ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎÙ¤ËÃåÀÊ¡£ÂçÃ«¤È´é¤ò¶á¤Å¤±ÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç½Ð¿È¤Î¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬540Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤ÏÇ¯´Ö3²¯±ß°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¡õ¥À¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤âMLB¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£