ËÌ³¤Æ»¤ÇµÏ¿ÅªÂçÀã¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÌó7000¿Í¤¬°ìÌë¡Ä¤¤ç¤¦¤âJR¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹±¿µÙ
25Æü¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ»Ô¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿26Æü¤â¡¢JR¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï»¥ËÚ¤òÃæ¿´¤ËÀã±À¤¬Î®¤ì¤³¤ß¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï1·î¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë100¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿26Æü¤â»ÔÌ±¤ÏÀã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¡Ö¤¤Î¤¦Àã¤«¤2²ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï1²óÌÜ¡£¤Ò¤É¤¤¤Í¡×
¤³¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç»¥ËÚ·÷¤ò·ë¤ÖJR¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç±¿µÙ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¾®Ã®±ØÁ°¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼ÂÔ¤ÄµÒ¡Êºë¶Ì¸©¤«¤é¡Ë¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤â¤¦1»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤ÀÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ»ß¤á¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JRËÌ³¤Æ»¤Ï½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á»¥ËÚ·÷¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸á¸å1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
