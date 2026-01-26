¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¸«¤¿¡¢»ÄÇ°¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó Âè44²ó ¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó
¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÉ®¼Ô¤¬¡Ö¶äºÂ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡û¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶äºÂ¤ÎÃËVS¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó
¶äºÂ¤Ë¤â¿¼Ìë1»þ°Ê¹ß¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¥¢¥Õ¥¿¡¼(¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¥²¥¹¥È¤¬¤ªÅ¹¤Î³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È)¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª»Å»ö¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÇä¾å¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÍèÅ¹Í½ÌóÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î°û¿©Âå¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªµÒÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»Ä¶ÈÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤äÂ¿¤á¤Ë(1Ëü±ß¡Á)ÅÏ¤¹¤Î¤¬°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶äºÂ¤ÎÃË¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤ò°ú¤¤Ä¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼¤«Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤«¤è
¥«¥é¥ó¥³¥í¥ó¢ö¤È¥Ð¡¼¤Î¥É¥¢¤Î¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤ò°ú¤¤Ä¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥®¥¢¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶äºÂ¤ÎÃË¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¶äºÂ¤ÎÃË¡Ü¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤¬¿Ø¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¥¨¥í!¡×
¡ÖÆý¥Ç¥«¡×
¡Ö¤ª»Å»ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¥ÇÕ¤ª¤Ã¤Ñ¡¼¤¤!¡×
¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿§¤á¤Î©¤Ä¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¥¥â¡£
Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÏÇä¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº£¸å¤ÎÍèÅ¹Í½ÌóÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è: ¤Ò¤¨¤¸¤Þ¤æ¤ê¤³
¡ûÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ê¥¦¥¶¥¤
º£²ó¤Ï¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤µ¤ì¤ë¤ÈÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ê¥¦¥¶¥¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥¶¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ï°¦ÁÛÎÉ¤¯¤·¤í? ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡û¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶äºÂ¤ÎÃËVS¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó
¶äºÂ¤Ë¤â¿¼Ìë1»þ°Ê¹ß¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¥¢¥Õ¥¿¡¼(¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¥²¥¹¥È¤¬¤ªÅ¹¤Î³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È)¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î°û¿©Âå¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªµÒÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»Ä¶ÈÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤äÂ¿¤á¤Ë(1Ëü±ß¡Á)ÅÏ¤¹¤Î¤¬°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶äºÂ¤ÎÃË¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤ò°ú¤¤Ä¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼¤«Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤«¤è
¥«¥é¥ó¥³¥í¥ó¢ö¤È¥Ð¡¼¤Î¥É¥¢¤Î¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤ò°ú¤¤Ä¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥®¥¢¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶äºÂ¤ÎÃË¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¶äºÂ¤ÎÃË¡Ü¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤¬¿Ø¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¥¨¥í!¡×
¡ÖÆý¥Ç¥«¡×
¡Ö¤ª»Å»ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¥ÇÕ¤ª¤Ã¤Ñ¡¼¤¤!¡×
¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿§¤á¤Î©¤Ä¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¥¥â¡£
Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÏÇä¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº£¸å¤ÎÍèÅ¹Í½ÌóÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è: ¤Ò¤¨¤¸¤Þ¤æ¤ê¤³
¡ûÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ê¥¦¥¶¥¤
º£²ó¤Ï¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹½¸ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤µ¤ì¤ë¤ÈÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ê¥¦¥¶¥¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥¶¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ï°¦ÁÛÎÉ¤¯¤·¤í? ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é