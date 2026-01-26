¡Ú³ÎÄê¿½¹ð¡Û¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ê¤É²ñ¼Ò°÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¥±¡¼¥¹¡¦¤ä¤êÊý¤Ï? - ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ë¤âÃí°Õ
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â"¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ"¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇÅù¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤Ï2·î16Æü(·î)¡Á3·î16Æü(·î)¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿"³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤ä¤êÊý"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ëº¤ì¤ë¤ÈÂ»¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤³ÎÄê¿½¹ð¤È¤Ï?
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹
¤Þ¤º¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¼ç¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥°åÎÅÈñ¤¬Â¿¤¯¤«¤«¤Ã¤¿(°åÎÅÈñ¹µ½ü)
2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¹µ½ü³Û¡ä
»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¡ÝÊÝ¸±¶âÅù¤ÎÊä¤Æ¤ó¡Ý10Ëü±ß(¤Þ¤¿¤Ï½êÆÀ¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤é½êÆÀ¤Î5%)
¢¨¹µ½ü³Û¤Î¾å¸Â¤Ï200Ëü±ß
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÎÅÈñ¤Ï¡¢¿ÇÎÅÈñ¤äÌôÂå¡¢ÄÌ±¡¤Ë¤«¤«¤ëÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹Âå¡¢°åÎÅ´ï¶ñ¤Ê¤É¡¢¼£ÎÅ¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÆþ±¡µëÉÕ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤«¤éº¹¤·°ú¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²(À¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¿ÆÂ²)¤ÎÊ¬¤â¹ç»»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤¿(´óÉÕ¶â¹µ½ü)
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¿´´¶¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤À¤±¤òÆþÎÏ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿½¹ð´ü¸Â¤«¤é5Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¹¹Àµ¤ÎÀÁµá¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é¹µ½ü¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡¥¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¿½¹ð¤¬É¬Í×¤ÊÎã
¼¡¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µëÍ¿¤¬2,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë(Ç¯ËöÄ´À°¤ÎÂÐ¾Ý³°)
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ëºÇ½é¤ÎÇ¯(2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë)
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤äÅ¾¿¦¤ò¤·¤ÆÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Éû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆµëÍ¿°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë(¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¢¤ê)
Éû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÉû¶È¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¤¬Ç¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¼èÆÀ¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤ò30Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×·ÐÈñ¤¬10Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤â½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ï20Ëü±ß¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½êÆÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤ä¤êÊý(²ñ¼Ò°÷¸þ¤±)
¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ÇºîÀ®¤·¡¢e-Tax¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¿½¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤«¤éÄó½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
e-Tax¤Î5¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È ½Ð½ê: ¥¹¥Þ¥Û¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Çe-Tax! ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬ ³ÎÄê¿½¹ðÆÃ½¸
²ñ¼Ò°÷¤¬e-Tax¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1: »öÁ°½àÈ÷
¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É(È¯¹Ô»þ¤ËÀßÄê¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬É¬Í×)
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÆÉ¤ß¼è¤êÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó(¤Þ¤¿¤ÏIC¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼)
¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
°åÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ
¥¹¥Æ¥Ã¥×2: °åÎÅÈñ¤ÎÌÀºÙ½ñ¤òºî¤ë
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¤¢¤ë°åÎÅÈñ½¸·×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«Æ°ÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(¼¡¹à¤Ç¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ)
¥¹¥Æ¥Ã¥×3: ³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®
¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×4: e-Tax¤ÇÁ÷¿®
e-Tax¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¡¢½ñÌÌ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤è¤ê¤â´ÔÉÕ¶â¤òÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤Ç¼«Æ°ÆþÎÏ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤È³°Éô¥µ¥¤¥È¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ÚÌÀ½ñ¤ò°ì³ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤¬³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Î³ºÅö¹àÌÜ¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿½¹ð½ñºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î
¡ã¼ýÆþ´Ø·¸¡ä
- µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
- ¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
- ³ô¼°¤ÎÆÃÄê¸ýºÂÇ¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ
- À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌóÅù¤Î°ì»þ¶â¡¦Ç¯¶â
- Â»³²ÊÝ¸±·ÀÌóÅù¤ÎËþ´üÊÖÌá¶âÅù¡¦Ç¯¶â
¡ã¹µ½ü´Ø·¸¡ä
- °åÎÅÈñ
- ´óÉí¶â(¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÅù)
- ¼Ò²ñÊÝ¸±(¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÅù)
- À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦ÃÏ¿ÌÊÝ¸±
- iDeCo
- ½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü´Ø·¸¤Ê¤É
°åÎÅÈñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È
°åÎÅÈñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÇÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Ê¬¤Î°åÎÅÈñ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÇÂåÍý¿Í¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÍý¿Í¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²ÈÂ²¼«¿È¤â»öÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î°åÎÅÈñÄÌÃÎ¾ðÊó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤Î¤ß¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÇÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î»öÁ°½àÈ÷¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¾ÚÌÀ½ñÅù¤ÎÁªÂò¤Ç¡Ö´óÉÕ¶â¹µ½ü(¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ)¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¥µ¥¤¥È¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤È¡Öe-Tax¡×¡¦¡ÖÌ±´ÖÁ÷Ã£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ±´ÖÁ÷Ã£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ç¾ÚÌÀ½ñÅù¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ç¡Ö´°Î»¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È
¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Î¡Ö³°Éô¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡×µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¡¢e-Tax¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ð¤áÀè¤«¤éÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡×¤Î¾ðÊó¤¬³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Î³ºÅö¹àÌÜ¤Ë¼«Æ°¤ÇÆþÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶Ð¤áÀè¤¬e-Tax¤Þ¤¿¤ÏÇ§Äê¥¯¥é¥¦¥ÉÅù¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÀÇÌ³½ð¤ØÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤ÎµëÍ¿¤Î»ÙÊ§¶â³Û¤¬500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¢¨¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨500Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ð¤áÀè¤¬Ç¤°Õ¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢·È¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ôÆü¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÏ¢·È¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ë
ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤«¤é¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ç¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Android¤ÏÎáÏÂ6Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆiPhone¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤òiPhone¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£
iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É ½Ð½ê: ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£
e-Tax¤Ç¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¡¢¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÇ§¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤é¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò»È¤Ã¤ÆÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿½¹ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ËÃí°Õ
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿½¹ð»þ¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤«¤é10²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£È¯¹Ô»þ¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢5²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é5²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â ½Ð½ê: ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡¦¹¹¿· ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð´ü´ÖÃæ¤ËÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢1·î¡Á3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ËÃí°Õ¤·¡¢Áá¤á¤Ë¹¹¿·¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢´ü¸Â¤Î2¡Á3¤«·îÁ°¤òÌÜ°Â¤Ë¡ÖÍ¸ú´ü¸ÂÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¹¹¿·¼êÂ³¤¤Ï¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Î3¤«·îÁ°¤«¤é»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÁÒÇî»Ò ¤¤¤·¤¯¤é¤Ò¤í¤³ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFPÇ§Äê¼Ô)¡£¡È¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¿®Ç°¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ´ü´ÖÃæ¤ËFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¼ÂÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¤ª¶â¤Î¶µÍÜ¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
