¡Ô½Ð»º¤«¤éÌó3Ç¯¡Õ½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤¬É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÄÉ×¡¦¾¾ºäÅíÍû¤Ï¡ÖÂç²Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¡ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¨¡¨¡½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤¬Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬1·î20Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£1Ê¬28ÉÃ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÙÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢4·î27Æü¤ÎÇÛ¿®¤òÁ°¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»äÉþ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç°¦¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á
¡¡Ï·¤±¥á¥¤¥¯¤òNG¤È¤¹¤ë½÷Í¥¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢¸ÍÅÄ¤¬¤³¤ÎÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿Î¢¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤ÊÀê¤¤»Õ¡×¡Ö¸½Âå¤ÎÍÂ¸À¼Ô¡×¤È¡¢À¤´Ö¤«¤é¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍÅ²ø¡×¡Ö¥¤¥ó¥Á¥Àê¤¤»Õ¡×¡Öº¾µ½»Õ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿ºÙÌÚ¤µ¤ó¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î17ºÐ¤«¤é66ºÐ¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix¤ÎºîÉÊ¤ÏÌ±Êü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½Ð±éÎÁ¤â¹â³Û¤Ç¡¢ÀëÅÁ¤äÊÔ½¸¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá¤á¤Ë»£¤ê½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÏºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿»þÂå¤Þ¤Ç¤òÁ´6ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÖºÙÌÚ¿ô»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤À¤¬¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¼¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¼Çµï¤ËìÅÍß¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤´¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£À©ºî¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡ØºÙÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ï¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È°ìÂò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¸ª¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢"Ï·¤±¥á¥¤¥¯"¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈà½÷¤Î³Ð¸ç¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2020Ç¯12·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¸ÍÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢½÷Í¥¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Î¾¾ºä¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡Ù¤Ç¼çÌò¤Î¾®·ªÃé½çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï1Ç¯¤ÎÄ¹´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ï¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏNetflix¤ÈÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï"ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°"¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÍÅÄ¤Ë¤ÏºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Ð¸æÈ©¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤è¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¶¦±éÎò¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¤Ë»ä¤Ï¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Çµï¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤Ë¡Ø¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÇÚ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£