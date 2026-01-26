±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß154.20±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¡¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤¬²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¹â¤á¤ë
±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÁáÄ«¤Ë154.22±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¥É¥ëÇä¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ê155.35±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¤¬¡¢±ßÇã¤¤ºÆ³«¤ÇºÆ¤Ó154.20±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ò¼õ¤±²ðÆþ·Ù²ü¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀè½µËö¡ÖÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤¤äÈó¾ï¤Ë°Û¾ï¤ÊÆ°¤¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤Ù¤¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ìÉô¥È¥ìー¥Àー¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²ðÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯°²½·üÇ°¤ÈÆü¶äÍø¾å¤²´ÑÂ¬¸åÂà¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
