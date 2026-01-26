Åìµþ¶â¡¡NY¶âÀèÂçÉý¹â¤â±ß¹â¤Î±Æ¶ÁÂç¤¤¤
Åìµþ»þ´Ö11:20¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á26311.00¡Ê-124.00¡¡-0.47%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á5104.60¡Ê+87.60¡¡+1.75%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÇÂçÉý¹â¤â¡¢Åìµþ¶â¤Ï±ß¹â¤Ç¤Î±ß·ú¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ê¬¤¬Âç¤¤¤
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á26311.00¡Ê-124.00¡¡-0.47%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á5104.60¡Ê+87.60¡¡+1.75%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÇÂçÉý¹â¤â¡¢Åìµþ¶â¤Ï±ß¹â¤Ç¤Î±ß·ú¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ê¬¤¬Âç¤¤¤