¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡13.55¡¡8.49¡¡10.77¡¡8.13
1MO¡¡11.20¡¡7.08¡¡9.47¡¡7.03
3MO¡¡10.04¡¡6.72¡¡8.82¡¡6.91
6MO¡¡9.72¡¡6.82¡¡8.73¡¡7.29
9MO¡¡9.61¡¡6.95¡¡8.79¡¡7.60
1YR¡¡9.56¡¡7.09¡¡8.87¡¡7.79
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.56¡¡10.16¡¡9.67
1MO¡¡9.46¡¡8.79¡¡8.19
3MO¡¡9.04¡¡8.53¡¡7.85
6MO¡¡9.21¡¡8.85¡¡7.89
9MO¡¡9.34¡¡9.10¡¡7.99
1YR¡¡9.42¡¡9.32¡¡8.05
Åìµþ»þ´Ö11:16¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï¶âÍËÆü¤Î2ÅÙ¤Î²¼¤²¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²¼¤²¤ëÃæ¤ÇÂçÉý¤Ë¿å½à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
