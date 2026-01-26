©ABCテレビ

1月26日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、岡村隆史の発案で「ファッショナブルデー」を開催！ 出演者・スタッフ全員が、オシャレをして収録に参加することに。

そんなファッショナブルデーに特集するのは、大阪の「堀江」。もともと「家具の街」として知られ、近年は今どきのショップやアパレルブランドがひしめく、若者にも大人気のエリアだ。そして堀江のメイン通りである「オレンジストリート」が、なんとイギリスの有名雑誌が発表した「世界で最もクールなストリート」で世界第２位に輝いたという。そこで、イケオジになりたい岡村も必見、堀江のシャレオツ過ぎる最新トレンドを大調査！ 今回は“シャレオツ過ぎるゲスト”として、ゆりやんレトリィバァを迎える。

家具の街としてハイセンスなインテリアや雑貨を扱う店が立ち並ぶ一方、大阪屈指のカフェ激戦区でもある堀江。そんな堀江を語るうえで外せないのが「シャレオツファッション」。そこで、「シャレオツ過ぎる堀江コレクション2026冬」と題して、大阪のファッション業界のプロ７人が、街ゆくファッションモンスターたちのコーディネートをチェック。恒例企画「長谷コレ」でおなじみ、ＤＪハマーことテンダラー・浜本がナビゲートする。

1人目は、堀江でカフェを経営する男性。実は本人だけでなく、カフェで働くスタッフさんも皆オシャレで、中でもヘアスタイルやひげがインパクト大のキッチン担当の男性は、なんとゆりやんと深い関係が！？ 続いては、古着感が満載のプロスケートボーダーの男性。あまりお金をかけずに自分で中古アイテムをカスタムしているというが、リュックについた人気ブランドのロゴはマジックペンで黒に塗りつぶし、超レアなスニーカーもスプレーで自分色に変えてしまったとか。そんなヤンチャスタイルの男性は、実はファッションのプロたちが「出たらアカン人」「国宝」というほど、世界のストリート業界が認める超レジェンドだった！？

さらに、サイドカーに愛犬を乗せて走る渋過ぎる会社員や、プロから「ファッション込みでお似合い」と絶賛されるカップル、カフェ店員とモデルの男子２人組など、さまざまな堀江のファッションモンスターが登場する。そんな中、「他の人はしない方がいい」「ファッションを超越した何かがある」とプロをうならせたのが、飲食店などを経営する38歳の森下さん。オレンジ色のレザージャケットにつばの広いハットという姿で、周囲からは“和製ジョニー・デップ”と呼ばれているとか。そんなニックネームが伊達じゃないビジュアルのほか、バイクやヴィンテージカーなどイケオジ過ぎる趣味を公開。さらに、森下さん行きつけのセレクトショップで、岡村にイケオジファッションを指南する！

スタジオには、森下さんが岡村におすすめする高級レザージャケットとハットを用意。岡村はシャレオツセットを試着し、スタジオ入りする様子をシミュレーションしてみるが…なるみやすっちー、ゆりやんの反応は！？

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。26日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。