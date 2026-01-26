¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¡ÈAKB48¤Î¤¢¤Î¥³¡Éº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡Û 1·î26ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§»æÈÇ650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ550±ß
¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡×¤ò1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï»æÈÇ¤¬650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬550±ß¡£
¡¡º£½µ¤Î½µ¥×¥ì¤Ï¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡ÈAKB48¤Î¤¢¤Î¥³¡Éº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£34Ê¬¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤ª¿§µ¤Á´³«¤ÎÍ³ÎÉ¤æ¤é¤µ¤ó¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿¹ÅÄÎÃ²Ö¤µ¤ó¡¢ÎÐÀî½ÕÆà¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Úº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¡Û
(C)ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÍ³ÎÉ¤æ¤é¤µ¤ó¡Û
(C)¹â¶¶·ÄÍ¤¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÎÐÀî½ÕºÚ¤µ¤ó¡Û
(C)¥ª¥Î¥Ä¥È¥à¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú¿¹ÅÄÎÃ²Ö¤µ¤ó¡Û
(C)Á°¹¯Êå¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚµÜÅè¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Û
(C)Á°¹¯Êå¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÎ¶ËÜÌïÀ¸¤µ¤ó¡Û
(C)ÅâÌÚµ®±û¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú¼·³¤¤ê¤ª¤µ¤ó¡Û
(C)º´Æ£ÍµÇ·¡¿½¸±Ñ¼Ò