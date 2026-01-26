½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò³Æ»ÔÄ®Â¼¤ËÈ¯Á÷¡¡ÃÊ¥Üー¥ë256È¢¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¡¡Àè·î1Æü»þÅÀ¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï79Ëü206¿Í¡¡½©ÅÄ
½°µÄ±¡Áªµó¤¬27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬³Æ»ÔÄ®Â¼¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢26ÆüÄ«¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤¬¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Üー¥ë256È¢¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î1Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ79Ëü206¿Í¤Ç¤¹¡£
²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤È¡¢Àï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î½°±¡Áª¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¡Çë¸¶·½½ñµÄ¹
¡ÖÈ¯Á÷¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åß´ü´Ö¤ÎÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¶¦¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¡¢26ÆüÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£