¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£¶Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Û¥é¥¤¥¾¥ó<6629.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£²£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£²²¯±ß¤«¤é£±£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´¡¥£°ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â£±£³±ß¤«¤é£²£°±ß¡ÊÁ°´ü£±£²±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡££Ç£É£Ç£Á¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛÂè£²´ü¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÂ¸µ¡´ï¤Î¹¹¿·¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÅÅ»Ò¹õÈÄ¤ä½ñ²è¥«¥á¥é¤Ê¤É£É£Ã£Ôµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤¿¤á¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£µ£³£°²¯±ß¤«¤é£µ£±£°²¯±ß¡ÊÆ±£°¡¥£·¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Íø±×¡¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢½µÌÀ¤±£²£¶Æü¤ÎÆ±¼Ò³ô¤ÏµÞ¿¡£Êª¿§¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
