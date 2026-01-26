»³ËÜÍ³¿¡¢2026Ç¯¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡MLB Japan¤¬1·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡×
¡¡¡Ö#¥É¥¸¥ãー¥¹ #»³ËÜÍ³¿ ¤¬2026Ç¯¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100¤ÇÂè13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¤ÎÅêµå¥·ー¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡»þ¤ÎÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç´î¤ÖÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤È¤ëÃË¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3¾¡¤Ï°Û¼¡¸µ²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£