ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡É¤Ç2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤Ë¡¡¡Ö¤½¤ê¤ã～¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡MLB¤¬1·î23Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM ¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¡ÖShohei Ohtani is No. 1 on @MLBNetwork¡Çs #Top100RightNow for the fourth time in his career!¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö#1¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²èÁü¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖMLBNetwork¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡È¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡É¤Ç2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖOhtani is the god of baseball¡×¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¤è¤Íー¡×¡Ö¤½¤ê¤ã～¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÎò»Ë¤òÁÏ¤ëÃË¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£