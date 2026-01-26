¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè9Æü ¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é vs ¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó ¥ー¥º
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯1·î31Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é] 2 - 0 [¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó ¥ー¥º]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè9Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤Ç¡¢Âè6¥·ー¥É¤Î¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é¤ÈÂè9¥·ー¥É¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó ¥ー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥¸¥§¥·¥« ¥Ú¥°¥é¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-26 11:12:05 ¹¹¿·