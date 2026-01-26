FUNKY MONKEY B¦«BY¡ìS¡ß¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µÇ°ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö2DAYS³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¤È¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2006Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÌÁÍ§¤¬20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
2006Ç¯1·î25Æü¥Ç¥Ó¥åー¤ÎFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¡¢Æ±3·î15Æü¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Ë»Í¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤ÆÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2ÁÈ¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶î¤±½Ð¤·Ãæ¤ÎÃæ¡¢20Ç¯Á°¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿£²ÁÈ¤¬¡¢º£²ó¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢Æó½½ºÐ¡Ê¥Ï¥¿¥Á¡Ë¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯´Ö¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢J-POP¤Î¹ÓÇÈ¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢2¥Þ¥ó¤Ç¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS ¡ß ¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê 20¼þÇ¯ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö ～¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¥Ï¥¿¥Á¤ÞSHOW!!～¡Ù¡£¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎµÈ²¬À»·Ã¤¬Ã´Åö¤·¡¢¹Í°Æ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï2ÁÈ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤È¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤â¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æó½½ºÐ¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î4Ì¾¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´ë²è¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS ¡ß ¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê 20¼þÇ¯ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö ～¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¥Ï¥¿¥Á¤ÞSHOW!!～¡Ù
06/20¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
06/21¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive
FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS OFFICIAL SITE
https://www.funkymonkeybabys.com/
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê OFFICIAL SITE
https://ikimonogakari.com/