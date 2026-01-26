HANA¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖCold Night¡×¥ê¥êー¥¹Æü¤Ë¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
HANA¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖCold Night¡×¤ò1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£Æ±Æü18»þ¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£TikTok LIVE¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«
¡ÖCold Night¡×¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎTikTok LIVE¤Ç¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÎÏÃÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖCold Night¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤äÀ©ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢TikTok LIVE¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Èー¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖCold Night¡×
2026.01.28 ON SALE
SINGLE¡ÖCold Night¡×
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØHANA¡Ù
2026.02.25 ON SALE
ALBUM¡ØHANA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://medalist-pr.com/
HANA OFFICIAL TikTok
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo