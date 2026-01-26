Æü·ÐÊ¿¶Ñ26ÆüÁ°°ú¤±¡á3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢1034±ß°Â¤Î5Ëü2812±ß
¡¡26ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£Á°½µËöÈæ1034.42±ß¡Ê-1.92¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü2812.45±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï124¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1447¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï25¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï165.26±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬66.58±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬55.15±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬42.28±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬40.11±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥á¥ë¥«¥ê <4385>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò8.22±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬4.85±ß¡¢½»Í§¹Û <5713>¤¬2.52±ß¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>¤¬2.14±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬1.29±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¡£²¼ÍîÎ¨1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢²·Çä¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï165.26±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬66.58±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬55.15±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬42.28±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬40.11±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥á¥ë¥«¥ê <4385>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò8.22±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬4.85±ß¡¢½»Í§¹Û <5713>¤¬2.52±ß¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>¤¬2.14±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬1.29±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¡£²¼ÍîÎ¨1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢²·Çä¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹