ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á26ÆüÁ°°ú¤±¡¢ÌîÂ¼ÂæÏÑ¥Æ¥¯¡¢£Ó£Ó¶â¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡26ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°½µËöÈæ87.3¡óÁý¤Î3370²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±102.7¡óÁý¤Î2035²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ó£Ð£Ä£Ò¥´ー¥ë¥É¡¦¥·¥§¥¢ <1326> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥´ー¥ë¥É¡¡£Å£Ô£Æ¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <424A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¶ä¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1673> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×Ãæ¾®·¿ÆüËÜ³ô <2050> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯ <495A> ¤Ê¤É19ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¹ë½£¹ñºÄ¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2843> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÊÆ¹ñºÄ£²£°Ç¯Ä¶¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à <453A> ¡¢Åì¾Ú£Ò£Å£É£ÔÊªÎ®¥Õ¥©ー¥«¥¹£Å£Ô£Æ <489A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤ÏÅê»ñ²È·Ð±Ä¼Ô°ì¿´Æ±ÂÎ£Å£Ô£Æ <2082> ¤¬4.28¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <2247> ¤Ï7.79¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤Ï4.58¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×£±£°¡¡£Å£Ô£Æ <404A> ¤Ï4.32¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡¥Æ¥Ã¥¯¡¦ÇÛÅöµ®Â²¡¡£Å£Ô£Æ <283A> ¤Ï4.07¡ó°Â¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÆü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô¾å¾ìÅê¿® <221A> ¤Ï4.03¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬1034±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1339²¯8900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â956²¯4400Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬180²¯5000Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬130²¯4600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬103²¯5900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬86²¯3500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬74²¯±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ó£Ð£Ä£Ò¥´ー¥ë¥É¡¦¥·¥§¥¢ <1326> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥´ー¥ë¥É¡¡£Å£Ô£Æ¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <424A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¶ä¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1673> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×Ãæ¾®·¿ÆüËÜ³ô <2050> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯ <495A> ¤Ê¤É19ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¹ë½£¹ñºÄ¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2843> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÊÆ¹ñºÄ£²£°Ç¯Ä¶¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à <453A> ¡¢Åì¾Ú£Ò£Å£É£ÔÊªÎ®¥Õ¥©ー¥«¥¹£Å£Ô£Æ <489A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤ÏÅê»ñ²È·Ð±Ä¼Ô°ì¿´Æ±ÂÎ£Å£Ô£Æ <2082> ¤¬4.28¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <2247> ¤Ï7.79¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤Ï4.58¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×£±£°¡¡£Å£Ô£Æ <404A> ¤Ï4.32¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡¥Æ¥Ã¥¯¡¦ÇÛÅöµ®Â²¡¡£Å£Ô£Æ <283A> ¤Ï4.07¡ó°Â¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÆü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô¾å¾ìÅê¿® <221A> ¤Ï4.03¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬1034±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1339²¯8900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â956²¯4400Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬180²¯5000Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬130²¯4600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬103²¯5900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬86²¯3500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬74²¯±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹