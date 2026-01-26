¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¿ðÊæÄ®¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ¡¡1¿Íµß½õ1¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤È¤Î¾ðÊó¤â¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦¿ðÊæÄ®¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ðÊæÄ®È¢º¬¥öºê¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1¡¢2³¬¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ50Ö¤¬±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¤Ï¤·¤´¼Ö¤ä¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É21Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2³¬¤Ë¤¤¤¿ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£