ÊÆ·³¤¬ÈëÌ©Ê¼´ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¥Ü¥Ó¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¡©¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÄ¥
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬º£·î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¥Ü¥Ó¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ê¼´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÊ¼´ï¤òÂçÅýÎÎ¤¬°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¥Ü¥Ó¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¹´Â«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤ÎÊ¼´ï¤Ç¡Ö¡ÊÅ¨¤Î¡ËÁõÈ÷¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊ¼´ï¤ò°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤°ì¤Ä¤ÎÊ¼´ï¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¼´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÁá´ü·Ù²ü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤Î¿Í°÷¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
ÊÆ·³¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥Ê¥¤¥¢¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADS¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®ÀþÊ¼´ï¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊ¼´ï¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£ADS¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÅ¼§ÇÈ¥Ó¡¼¥à¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëÈó»¦½ýÊ¼´ï¤Ç¡¢¿Í¤ÎÈéÉæ¤ò´ÓÄÌ¤·¤ÆÇ®¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿ôÆü¸å¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·Ù¸îÂâ°÷¤Î¾Ú¸À¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù¸îÂâ°÷¤ÏÊÆ·³¤¬ºîÀïÃæ¤Ë¡Ö¶¯Îõ¤Ê²»ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤â¤Î¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤È¾Ú¸À¡£¡ÖÆÍÁ³¡¢Æ¬¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡ÖÁ´°÷¤¬É¡¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿¡£·ì¤òÅÇ¤¯¼Ô¤â¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£