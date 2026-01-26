¡Ú´ÚÎ®¡ÛMONSTA X¤ÎJOOHONEY¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷¡×¤¬ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤«¤éÀä»¿
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMONSTA X¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥¯¥¹¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼JOOHONEY¡Ê¥¸¥å¥Û¥ó¡¢31¡Ë¤¬¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2ËçÌÜ¥½¥í¡¦¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷¡ÊINSANITY¡Ë¡×¤¬¡¢Æ±»ï¤«¤é¡ÖÌó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JOOHONEY¤Î²»³ÚÅª¤Ê·ë²Ì¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±»ï¤Ï¡Ö²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢JOOHONEY¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È±Ô¤¤²Î»ì¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSTING¡ÊFeat¡¥Muhammad Ali¡Ë¡Ù¤Ï¡¢½Å¤¤°ìÈ¯¤òÈô¤Ð¤¹¶Ê¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Èà¤¬À½ºîÁ´ÈÌ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°ÎÏÎÌ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à1½¸¡ØLIGHTS¡Ù¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¸÷¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬¡Ø¸÷¡ÊINSANITY¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ø¶¸¤Ã¤Æ¤³¤½µ±¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²»³ÚÅª¤ËÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¶ñ¸½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï26Æü¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®²Ì¤âÂ³¤¤¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢iTunes¡Ê¥¢¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¥º¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à24¥«¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇiTunes¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥½¥ó¥°¡¢K¡ÝPOP¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎiTunes¡¦K¡ÝPOP¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£