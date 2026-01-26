ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×ºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¸ø³«¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ïÈ÷ºÚ¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹©É×¤¬¸÷¤ëºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û56ºÐ¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡ÖµÍ¤áÊý¤â¾å¼ê¡×¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬±Ç¤¨¤ëºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º
ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖMinayo¤´¤Ï¤ó¡Áºî¤êÃÖ¤¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÈþ¤·¤¯¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¶â´»Æþ¤ê¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¡×¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥¦¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀéÀÚ¤ê¿Í»²¤ËÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶â´»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÎÄ´ÍýÉ÷·Ê¤ò¿ôËç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇºà¤Î¿§¹ç¤¤¤¬±Ç¤¨¤ëÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ïÈ÷ºÚ¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¿§¤¬åºÎï¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÊý¤â¾å¼ê¡×¡Ö¶â´»Æþ¤ê¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1996Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤Î¾»¼ù»á¤È·ëº§¤·¡¢1997Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¡¦°¦Ìï¡¢2003Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Ì¾·î¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¹©É×¤¬¸÷¤ë¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¡×¸ø³«
