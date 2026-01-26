26ºÐÆüËÜ¿Í¤¬ºÆ¤ÓÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ø¡ÖÉüµ¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡×¡¡1Ç¯È¾¤Ç¤ï¤º¤«8»î¹ç¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡ÖÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀîÂ¼ÂóÌ´¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¹Åç¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÀîÂ¼ÂóÌ´¤¬É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î¸«¹þ¤ß¤È¸½ÃÏ»æ¡ÖKronen Zeitung¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î²ÃÆþ°Ê¹ß¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤ÏÀîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2024Ç¯¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤À8»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤ò¤¹¤°¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¡¢É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿26ºÐ¤ÎÀîÂ¼¤ÏÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎMF¤¬¤¤¤ÄÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀîÂ¼¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢²ÃÆþÄ¾¸å¤Ëº¸É¨ÆâÂ¦¿ÙÂÓ¤ÎÃÇÎö¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ±Ç¯12·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬25Ç¯2·î¤Ëº¿¹ü¹üÀÞ¤ÇºÆÎ¥Ã¦¡£Æ±Ç¯5·î¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç²¤½£1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀîÂ¼¤Ï¡¢É¨¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë