23ºÐÆüËÜ¿Í¤Î¾×·â¥´¡¼¥ë¤¬¡ÖÇÜÂ®±ÇÁü¤À¤è¤Í¡©¡×¡¡ÇúÈ¯Åª¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÂ¹ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»°¸Í½Ø²ð¤Ï·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá¤Ç¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏFW»°¸Í½Ø²ð¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï³«»Ï7Ê¬¤Ç»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇºÇÁ°Àþ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»°¸Í¤Ï¡¢¹âÂ®¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖFW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ë¥²¥ó¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤Î¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç23ºÐ¤Î»°¸Í¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£É¨¤ÎÉé½ý¤Ç2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï13»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ëý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿»°¸Í¡£¡ÖESPN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¥´¡¼¥ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ®¤¹¤®¡Ä¡×¡ÖÇÜÂ®±ÇÁü¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ä¶¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂ¹ø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡×¡Ö¤¼¤ÒÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤ÇWÇÕ¤¢¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë