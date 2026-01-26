¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡È¶ÃØ³¤Î°ì·â¡É¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬ÉÔËþ¡ÖÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾14Ê¬¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·è¤á¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÅö¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbal International¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾14Ê¬¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Õ¥ï¥ê¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¾åÅÄ¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¹â¤¤ÂÇÅÀ¤ÇÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤Ë5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ïµ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤«¤é¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò±ÇÁü¤Ç¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¾åÅÄ¤Î¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ë¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È½Äê¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï²¿¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥ä¥»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÀµÅö¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï4¡Ý2¤Ç²÷¾¡¤·¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë