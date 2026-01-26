Ãæ¥í¡ÖËÌÊý³°¸ò¡×¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¹¦Ï¥ÌÀ¸µ¸µ´Ú¹ñ³°¸òÄ¹´±¤¬»àµî
´ÚÆü½¤¸ò¤äËÌÊý³°¸ò¤Ê¤ÉÌó60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ú¹ñ³°¸ò»Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ä¥Þ¾ì¤Ç¸½¾ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¹¦Ï¥ÌÀ¡Ê¥³¥ó¡¦¥Î¥ß¥ç¥ó¡Ë¸µ³°¸òÉôÄ¹´±¤¬25Æü¡¢94ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¸Î¿Í¤¬Î¨¤¤¤¿Åì¥¢¥¸¥¢ºâÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÄ¹¤¯ÉÂ¾²¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¹¦Á°Ä¹´±¤¬º£Æü¸á¸å¡¢Ï·´µ¤Ç»àµî¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸Î¿Í¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
1958Ç¯¤Ë³°Ì³ÉôÆþ¤ê¤·¤¿¸Î¿Í¤ÏºßÊÆÂç»È´Û¤ÈºßÆüÂç»È´Û¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢³°Ì³ÉôÅìËÌ¥¢¥¸¥¢²ÝÄ¹¡¢³°Ì³Éô¥¢¥¸¥¢¶É¿³µÄ´±¡¢³°Ì³Éô¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢90Ç¯¤Ë½éÂå¥½Ï¢Âç»È¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¡£92Ç¯¤ËÆîËÌ³ËÅýÀ©¶¦Æ±°Ñ°÷Ä¹¤ª¤è¤ÓÆîËÌ¹â´±µé²ñÃÌ¤ÎÊóÆ»´±¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢93¡¢94Ç¯¤ËÃóÆüÂç»È¡¢94¡Á96Ç¯¤Ë³°Ì³ÉôÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿¡£¸Î¿Í¤ÏÂÐÆü³°¸ò¤ÈÂÐÃæ³°¸ò¡¢ÂÐ¥í³°¸ò¤òÉý¹¤¯°·¤¤¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ³°¸ò¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾ÄÎÄ¤·¤¿¡£65Ç¯¤Î´ÚÆü¶¨ÄêÄù·ëÅö»þ¤Ï³°Ì³ÉôËÌÅì¥¢¥¸¥¢²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¼ÂÌ³¼Ô¤È¤·¤Æ²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¶ÈÀÓ¤ÏËÌÊý³°¸ò¤Î¼´¤Î¹½ÃÛ¤À¡£83Ç¯¤ÎÃæ¹ñÌ±¹Òµ¡´Ú¹ñÃåÎ¦»ö·ïÅö»þ¤Ë¤Ï³°Ì³ÉôÀ¯Ì³¼¡´±Êä¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¸ò¾Ä¼óÀÊÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñÅö¶É¤ÈÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï49Ç¯°Ê¸å½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¹¦¸µÄ¹´±¤Ï¹ñºÝË¡¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»öÂÖ¤ò²ò·è¤·¡¢¤³¤ì¤Ï1992Ç¯¤Î´ÚÃæ½¤¸ò¤Î¸µÈî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÉ¾²Á¤À¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅý°ì¤òºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÏÆîËÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸òº¹¾µÇ§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÃæ¥½¤È¤ÎÀÜ¶á¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹¦¸µÄ¹´±¤ÎÀ¯ºöÄó°Æ½ñ¤¬ËÌÊý³°¸ò¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½Ï¢½éÂåÎÎ»ö½èÄ¹¤òÌ³¤á¡¢1990Ç¯¤Î´Ú¥½½¤¸ò¤òÎ¨¤¤¤¿¡£
¹¦¸µÄ¹´±¤Ï³°¸ò°ÂÊÝ¸¦µæ±¡Ä¹ºß¿¦»þÂå¤Î1990Ç¯Âå¡¢½é´üÆîËÌ³ËÅýÀ©¶¦Æ±°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æß¯´ðÊ¸¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥®¥à¥ó¡ËÉû°Ñ°÷Ä¹¤È¶¦¤ËËÌÄ«Á¯¤È³Ë¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¡£¹¦¸µÄ¹´±¤¬Ä¹´±ºßÇ¤Åö»þ¤ËÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿¿½珏½¨¡Ê¥·¥ó¡¦¥¬¥¯¥¹¡Ë¸µÃóÆüÂç»È¤Ï¡Ö1995Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÇËÌÄ«Á¯¿Í¸¢ÌäÂê¤ò½é¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¿ÍÊª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸Î¿Í¤ÏÀ¸Á°¡¢¸åÇÚ¤Ë¡Ö¾ï¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¦¸µÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂçÎ¦ËÌÅìÃ¼¤ÎÈ¾Åç¤ËÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ï¾ï¤Ë²æ¡¹¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Æ¶¯Âç¤ÊÎÙ¹ñ¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Î²¼¤Ç¤É¤¦À¸Â¸¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¿¼¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡ÊÃø½ñ¡Ø»ä¤Î³°¸ò¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ë¡¢¶¯Âç¹ñ´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¹ñ¤Î³°¸ò´±¤È¤·¤Æ¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤Î¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³°¸ò´±¤ÎÉð´ï¤Ï½Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤ÈÏÀÍý¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£