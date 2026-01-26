¡ÖÂà¿¦¶â1000Ëü±ß¤ò¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤äËã¿ý¤Ç»ñ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡Ä¡ÈÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÏ·¸å¡É¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤²áÏ«¥·¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ
¡Ø¥ë¥Ý ²áÏ«¥·¥Ë¥¢ ¡Ö¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¡×¤Ï¤Ê¤¼·ãÁý¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¼ã·îßº»Ò Ãø¡Ë
¡¡¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë°ìÀÚÆ¯¤«¤º¡ÖÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÏ·¸å¡×¤òÁ÷¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«Ãø¼Ô¤¬¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀÚÇ÷¤«¤éÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÉÔ¾òÍý¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ã³²¤ò»ý¤Ä»Ò¤òÍÜ¤¤Â³¤±¤ë¿Æ¡¢Â©»Ò¤¬¤Ò¤¤³¤â¤ê¤È¤Ê¤êÏ·¸å¤ÎÃß¤¨¤ò¼è¤êÊø¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤À¤ÂÓ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÌ¤Ç¼¤Ë¤è¤êÌµÇ¯¶â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈù¡¹¤¿¤ëÇ¯¶â¤·¤«¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¡£¼Ò²ñ¤¬ÁÛÄê¤¹¤ëÉ¸½àÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¿Í¡¹¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÅªµçË³¤ÎÍ×°ø¤ò³°Éô´Ä¶¤ÎÉÔÈ÷¤Î¤ß¤ËÅ¾²Ç¤»¤º¡¢ÑëÆáÅª¤Êµý³Ú¤äÊüÌ¡¤Ê»Ù½Ð¤Ê¤ÉÈó¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯É®Ã×¤Ë¤â¡¢Ãø¼Ô¤Î»ö¼Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤äËã¿ý¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌë¤ÎÅ¹¤Ç¤Î»¶ºâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢1000Ëü±ß¤â¤ÎÂà¿¦¶â¤ò¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ôÇ¯¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Â¦ÌÌ¤ò´÷Øß¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸Ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¼ÂÂÖ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¸½¾ì¼çµÁ¤Ë¤¢¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¸½¾ì¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤µ¤é¤ËËÜ½ñ¤Î¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¤éÉÂ±¡¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Ë±þÊç¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë½¢Ï«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÎã¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î»ö¾Ý¤ò²áÅÙ¤Ë°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È·Ù²ü¤¹¤Ù¤¼êË¡¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Ãø¼Ô¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÏÀ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Î»öÎã¤«¤é²¿¤«¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¸ì¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î¶»¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í»¡¤À¤í¤¦¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥·¥Ë¥¢¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¥·¥Ë¥¢»þÂå¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ÏÀ¯ºö¸½¾ì¤Ç¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Îº¤µç¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤äÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤«¤éÉ¬¤º¤·¤âÄãÇ¯¶â¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ä¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤¬¥·¥Ë¥¢¤ÎÏ«Æ¯²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾Íè¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ëÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊËÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤ï¤«¤Ä¤¤ì¤¤¤³¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼Ú¶â¶ì¤ä½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉû¶È¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡£
¤µ¤«¤â¤È¤¿¤«¤·¡¿1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÀìÌç¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¡¢Ï«Æ¯·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÊºäËÜµ®»Ö¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î29Æü¹æ¡Ë