Ë§½æ¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤ß¤È´Å¤µ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡ª¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬Ë§½æ¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤ß¤È´Å¤µ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡ù
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
²Á³Ê¡§»ýµ¢¤ê 884±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ 900±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ï¡¼¥É²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º¡§Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¢¨Mobile Order ¡õ Pay¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Ò¤È¸ýµÛ¤¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥«¥«¥ª¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Ãí¤¤¤ÀÃê½Ð¤·¤¿¤Æ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤Í¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê²¡¤·´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¡È¥«¥«¥ª¥·¥§¥¤¥Ö¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÂÎ¸³¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¡È¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡É¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡£
¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ø¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤àÂÎ¸³¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹
¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤ò¤è¤êÇ»¸ü¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Á¡¢»êÊ¡¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤êºÝÎ©¤Á¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËìÔÂô´¶¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¹¥¿¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥é¥Æ¥Ï¡¼¥ÈDAYS¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë2·î14Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Æ¥Ï¡¼¥ÈDAYS¡×¤ò¼Â»Ü¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥Æ¡ÊHOT¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×Äó¶¡¡Ë¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡È¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¡É¤ÎÄó¶¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¥é¥Æ¥Ï¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î1ÇÕ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¡¢¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡¢¡È¾¯¤··Á¤Î°ã¤¦¥Ï¡¼¥È¡É¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ°ìÇÕ¤Î¥é¥Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥Æ¥Ï¡¼¥È¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨º®»¨»þ¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥Æ¥Ï¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¶Ë¾å¤Î°ìÇÕ¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
