¡¡ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¡£±¿±Ä¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ý³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖAµé´ý»Î¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÍý»ö¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¿¿°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ³×¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¾´ý³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¾´ý³¦¤Ø¤Î²¸µÁ¤òÊÖ¤·¤¿¤¤
¡½¡½ºòÇ¯12·î10Æü¡¢Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È½Ð»º¡¦Ç¥¿±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¬Äê¤Îºï½ü¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬Äê¤ÏÍý»ö½¢Ç¤Á°¤ÎºòÇ¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê°Ê²¼¡¢»åÃ«¡Ë¡¡¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£12·î16Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄÌ¤ê¡¢1·î16Æü¤«¤é¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡Éé¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤µ¬Äê¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½½Ê¬¤ÊµÄÏÀ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤¬Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ç¤¹¡£Íý»ö¤ËÎ©¸õÊä¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤È»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»åÃ«¡¡2006Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¾´ý³¦¤Ë²¸µÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¸µÁ¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¼«Ê¬¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£¾´ý¤ò»Ø¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤òÀèÇÚÊý¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾´ý¤Ï¸ä³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦Êý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿»×¹ÍÍ·µº¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö¾´ý³¦¤Ï¼ÐÍÛ»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡×
¡½¡½20Ç¯Á°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¡Ö¾´ý³¦¤Ï¼ÐÍÛ»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¡¢¤·¤«¤â¿·¿Í²¦ÀïÍ¥¾¡¤Î¼Õ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÈ¯¸À¤ÎÇØ·Ê¤ä»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»åÃ«¡¡¾´ý¤Ï¤Û¤«¤Î¸ä³Ú¡¢Îã¤¨¤Ð¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¡¢SNS¤Ê¤É¤È¥·¥§¥¢¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¥Ñ¥¤¼«ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Å¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ·µº¤ä¸ä³Ú¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾´ý¤ä°Ï¸ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â¾´ý³¦¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤«»Üºö¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸º¤ë°ìÊý¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¡¢¡Ö¼ÐÍÛ»º¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¿¤¯¤Î¸ä³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»åÃ«¡¡¤¿¤À¡Ö¼ÐÍÛ»º¶È¡×¤Ï¾¯¤·¸ìµ¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ö¹½Â¤¾å¡¢¸·¤·¤¤»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤«¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¾´ý³¦¤¬Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê
¡½¡½ÇÈÌæ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»åÃ«È¬ÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤·¡¢¸ä³Ú¤¬µÞÂ®¤ËÁý¤¨¤¿´¶³Ð¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»åÃ«¡¡²æ¡¹¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾´ý¤Ï¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÎ®¹Ô¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤À¤È¡¢Ìîµå¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤µ¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾´ý¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥º¤é¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òºî¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÂÐ¶É¤ÎÃæ¿È¤è¤ê¤â¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤äÈ×³°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¾´ý¤Î¥²¡¼¥àÀ¤È¤Ï°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»åÃ«¡¡¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¤·¤Æ¾´ý¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ì¤È¤â½ÏµÄ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤ÇµÕ¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¾ÃÈñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê»þ´ÖÄÙ¤·¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¤È¤«SNS¡¢Æ°²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾´ý¤Ï¤½¤³¤È¶¥Áè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹½Â¤Åª¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾´ýÊ¸²½¤ò¤É¤¦°Ý»ý¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊ¸²½¤Ë
¡½¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡»ä¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¾´ý¤ÎÂÐ¶É¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡×¤È¤·¤«¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨³Ð¤¨¤¿Ä¾¸å¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¸å¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»åÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤ÇËÜ¿Í¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¾´ý¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡³Ú¤·¤¤¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤«¤é¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÉáµÚ¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊ¸²½¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤ä±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¤è¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¼Â´¶¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¾´ý¤ÏÊÙ³Ø¤ä½¸ÃæÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¤òÌÜÅª¤Ë¾´ý¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾´ý¤¬ÌÌÇò¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö²¿¤¬¥¦¥±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¾´ý¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µ´©»ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¡ÖS4¡×¤È¤¤¤¦¾´ý³¦¤Î¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷À»ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£
»åÃ«¡¡¼èºàÇÞÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥±¥á¥ó´ý»Î¤Î´ë²è¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹»¨»ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¦¥±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢±ê¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÅÅ²¦Àï¤ä±Ã²¦Àï¤ò¼çºÅ¤·¤¿¥É¥ï¥ó¥´¤Î¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ï¡¢¡ÖµÍ¾´ý¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV -Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô12.5Ëü¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¶ð¤ò¹âÂ®¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬68Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤Î´ý»Î¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ÅÉñ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¥¦¥±¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»åÃ«¡¡¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾´ý¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤¿¿Í°Ê³°¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÀèÆü¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤Î¡ÖÂîÁÝ¡×Æ°²è¤ò¸«¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¿ýÁñ¤Ï±Ä¶È¸å¤ËÇ×¤ò¿¡¤¤¤ÆåºÎï¤Ë¤¹¤ë¤é¤·¤¯¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤ÎÊý¤Ï²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼êºÝ¤¬¤è¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥Ã¥×¥×¥í¤È¤Ê¤ì¤ÐÌÇÂ¿¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼êºÝ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤âÄ®Ãæ²Ú¤ä¶¾Çþ²°¡¢Äê¿©²°¤Î»Å¹þ¤ßÆ°²è¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤Î°ì´Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅ¹¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾´ý¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¥¦¥±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
