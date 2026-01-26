¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÅí¡¹¥·¥ª¥ó¡¢¿·¶Ê¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡Ö¤¤å¤ë¤¤å¤ë¡×¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥×¡¡£Í£Ö²ò¶Ø¼õ¤±ÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤ÎÅí¡¹¥·¥ª¥ó¤¬¡¢2·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤¿¡ªÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë²ò¶Ø¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ËÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÁáÀîÇîÎ´»á¤È¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿»á¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¡¢Åí¡¹¤Ï¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤òÇ®¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ê¿ä¤·ÌÌ¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î²ÃÆþ¸å¡¢2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¡£¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¤¬µï¤ë¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÍÌÜÀþ¤Î²Î»ì¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Î¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²Ä°¦¤¤Á´³«¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤å¤ë¤¤å¤ë¤Ê¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥½¥é¡×¡Ö¥ß¥é¥¤¡×¤ò´Þ¤á¤¿£³¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ö¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ËÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖKUMA DEPARTMENT¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¿ä¤·³è¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥¿¹½Â¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ÕÍßºî¤À¡£
¡¡¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åí¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¡ßÁáÀîÇîÎ´¤µ¤ó¤Î¶¦ºî2ºîÌÜ¡ª¥¯¥Þ¤Ã¤¿¡ªÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¿ä¤·¥á¥ó¤¬µï¤ë¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÍÌÜÀþ¤Î²Î»ì¤Ç¡¢²Î¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²Ä°¦¤¤Á´³«¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡²Ä°¦¤¤¤¤å¤ë¤¤å¤ë¤Ê¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹♡Ž¢¥½¥éŽ£¤ÈŽ¢¥ß¥é¥¤Ž£¤âÆþ¤Ã¤¿3¶ÊÆþ¤ê¤ÎCD¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª3¶Ê¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹♡