½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù¤¬Áªµó°ãÈ¿¼èÄùËÜÉôÀßÃÖ
£²·î£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤ËÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï¤¤ç¤¦£²£´Æü¡¢Áªµó°ãÈ¿¤Î¼èÄùËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ°÷Áªµó¤Ï£±·î£²£·Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢£²·î£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¡¢Áªµó°ãÈ¿¤Î¼èÄùËÜÉô¤¬¸©·Ù»¡ËÜÉô¤È¸©Æâ£±£¹¤Î·Ù»¡½ð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó£²Àé¿ÍÂÖÀª¤ÇÁªµó°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÁ°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñ·Ç¼¨°ãÈ¿¤Ç·Ù¹ð¤ò£µ·ï½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë»öÁ°±¿Æ°¤Î°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ä¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£