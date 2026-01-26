61ºÐÁÄÉã¤È9ºÐÂ¹¤Î¡È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡É¤Ë400Ëü²óºÆÀ¸¡¢¡Ö¤¸¡¼¤¿¤ó¡×¤Î¿ä¤·¤ÏSnow Man¡©¡Ö¤¸¡¼¤¿¤ó¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¹¤²¤Æ¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò³Ú¤·¤à¡¢61ºÐ¤ÎÁÄÉã¤È9ºÐ¤ÎÂ¹¤È¤½¤ÎÊì¡£¿Æ»Ò3Âå¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬401.8Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤¸¡¼¤¿¤ó¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¡Ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó¡ÊÂ¹¡Ë¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Ê²½¤·¤¿¡È¤¸¡¼¤¿¤ó¡É¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢ÌÌ
¢¡¿Æ»Ò¤Ç»Ï¤á¤¿¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡¡Â¹¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÁÄÉã
¡½¡½ÁÄÉã¤ÈÂ¹¡¢Êì¤Ë¤è¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¡Ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó¡ÊÂ¹¡Ë¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤òÄÌ¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡ØËè²ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²û¤«¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Ì¼¤È¥·¡¼¥ë½¸¤á¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Ì¼¤â¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥·¡¼¥ë¸ò´¹³Ú¤·¤½¤¦¡ª ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¥·¡¼¥ë½¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¡Ë¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÌ¼¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¤È¡¢ÁÄÉã¤Ë¡Ø¥·¡¼¥ëÄ¢¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¤¹¤°¤Ë²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥·¡¼¥ë½¸¤á¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Æ°²è¡ÖÌì¤ÈÂ¹¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹Part.7¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Snow Man¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPart.5¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¡Ë¤¬¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¤Û¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Snow Man¿ä¤·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖSnow Man¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÌ¼¤Î¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÂ¹¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢Â¹¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÊª¤ä¤Û¤·¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢¡Ãª¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¥·¡¼¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ÇÂ¹¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶À¤¬¼ã¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤â²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¡¢¡ØÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾¼ÏÂ¤ÊÉã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÂ¹¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤Ë»ä¤¿¤Á¤äÂ¹¤¬´î¤Ö¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»ä¤äÂ¹¤ÎÍ§Ã£¤¬¡¢¡Ø¤¸¡¼¤¿¤ó¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½Y2K¥Ö¡¼¥à¤Ç¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡×¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¥·¡¼¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥ë¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö³¹¤«¤é¡È¥·¡¼¥ë¡É¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤ÈÌ¼¤¬¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¥·¡¼¥ë½¸¤á¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥·¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥·¡¼¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃª¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î»þ´Ö¤â¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò3Âå¤Ç¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²ÈÂ²¤ÎÃç¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÁÄÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÄÊì¤âºÇ¶á¥·¡¼¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿·¤·¤¤¥·¡¼¥ëGET¤·¤¿¤è¡Ù¡Ø¤Þ¤¿¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤·¤è¤¦¡Ù¤È¼¡¤Ë²ñ¤¦³Ú¤·¤ß¤â¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
