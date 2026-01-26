¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¾®ÅÄ¥¢¥ä¥Í¡¢¿·ºî¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦ÎÉ¤µ¡×¡¡£Í£Ö²ò¶Ø¼õ¤±ÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤Î¾®ÅÄ¥¢¥ä¥Í¤¬¡¢2·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤¿¡ªÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ËÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£23Æü¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë²ò¶Ø¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÁáÀîÇîÎ´»á¤È¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿»á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Î¡È¸Â³¦ÆÍÇË¥½¥ó¥°¡É¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡Ê¿ä¤·ÌÌ¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¾®ÅÄ¤Ïº£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¡ßÁáÀîÇîÎ´¤µ¤ó³Ú¶ÊÂè£²ÃÆ¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ªÀ§ÈóÂô»³Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥½¥é¡×¡¢Éö¥Õ¥¦¥«À¸ÃÂº×¤Ç¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¡×¤¬¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼À¸ÃÂ¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤áÀ©ºî¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³Ú¶Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë2¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ö¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ËÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖKUMA DEPARTMENT¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¿ä¤·³è¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥¿¹½Â¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ÕÍßºî¤À¡£
¡¡¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¡ßÁáÀîÇîÎ´¤µ¤ó³Ú¶ÊÂè2ÃÆ¡ª¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤¿¡ªÄà¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¡×¤½¤·¤Æ¾®ÅÄ¥¢¥ä¥ÍÀ¸ÃÂº×¤Ç½éÈäÏª¤Î¡Ö¥½¥é¡×Éö¥Õ¥¦¥«À¸ÃÂº×¤Ç½éÈäÏª¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¡×¤ò´Þ¤à¡¢¹ë²Ú3¶ÊÆþ¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡ª¥½¥é/¥ß¥é¥¤¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼À¸ÃÂ¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤áÀ©ºî¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¥¤¥±¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë2¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¹¹¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ªÀ§ÈóÂô»³Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£