¡¡ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¡£±¿±Ä¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ý³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖAµé´ý»Î¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤«¤éÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä´ý»Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¾´ý³¦¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¾´ý³¦¤ò¡È¼ÐÍÛ»º¶È¡É¤È·ÁÍÆ¤·¤¿ÃË¤¬¸ì¤ë¡Ö¾´ý³¦¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤È¤Ï--¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
´ØÀ¾¤Î¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ø¤Î¡È²¸µÁ¡É
¡½¡½»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¿Ê³Ø¹»¤Î¹Åç³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¤µ¤ì¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤Ç½¤»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´ØÀ¾¤Î¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ë²¸µÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é´ØÀ¾¤Ç¿Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¶¯¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¡Ö²¸µÁ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê°Ê²¼¡¢»åÃ«¡Ë¡¡¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç¤â¼Ý»Ò¤âÅìµþ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥È¥Ã¥×´ý»Î¤Ç´ØÀ¾½êÂ°¤ÏÃ«ÀîÀèÀ¸¡Ê¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡Ë¤Û¤«¿ô¿Í¤Ç¡¢±©À¸¡ÊÁ±¼£¶åÃÊ¡ËÀèÀ¸¤éÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤¿¡£´ØÀ¾´ý»Î¤Ç¤â¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ØÅì¤Ë½Ð¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Åö»þ¤ÎÈ«»³ÄÃ¡Ê¸½È¬ÃÊ¡Ë¡¦´ØÀ¾¾©Îå²ñ´´»ö¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ý»Î¼¼¤ò¡Ö¾´ý¤ò»Ø¤¹Éô²°¤À¡×¤È¿¿·õ¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡È«»³ÀèÀ¸¤ÏÁê¼ê¤¬ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡Ö¤¤¤Þ¸¦µæ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¾´ý¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾´ý¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ´ØÀ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½È«»³ÄÃÈ¬ÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¤¤Þ¤Î´ØÀ¾¤Î´ý»Î¼¼¤ÏÎý½¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¿Í¤¬ËèÆü½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Þ¤Î´ØÀ¾¤Î¸ü¤ß¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Æ¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾´ý¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»åÃ«¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏÂ¿³ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¯³Ø¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡¢Â¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¾´ý³¦¤Î¸«Êý¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾´ý³¦¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¾´ý¤¬¶¯¤¤¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¾´ý¤À¤±¤ò¤ä¤ë¿Í¤¬ÀµµÁ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾´ý¤Ë²¿¤Î¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¿¤ÀÍ·¤Ó¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤½¤ó¤ÊÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¾´ý³¦¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ç¾´ý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÀê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¸¦µæÈñ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤È¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤Ï¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¡Ö¾´ý¤Ï¼Ò²ñ¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤É¤¦Ìò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¤é¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ï¡£
»åÃ«¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾´ý¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ê¸²½Åª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤À¤±¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¾´ý¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡½¡½»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï´ýÀï±¿±ÄÉô¤È´ØÀ¾ËÜÉôÁíÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢´ë¶È¤È¤Î¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê´üÂÔ¤ò¾´ý¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¶¨µÄÃæ¤Î°Æ·ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¾´ý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸ä³Ú¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¢¶µ°é¤Î°ì½õ¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð³¤³°¤ÇÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Ë¶¨»¿¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÆüËÜÊ¸²½¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤´»Ù±ç¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
Íý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¡½¡½ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Ï´ý»Î¡¦½÷Î®´ý»Î¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¤ÏÂÐ¶É¡¦ÉáµÚ¤ËÎÏ¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢»öÌ³Êý¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â±¿±Ä¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»åÃ«È¬ÃÊ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏÊÙ¶¯¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤ÎÊý¤«¤é¸½¾ì¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢·ÐÍý¡¦ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¤È¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÀìÌç½ñ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾´ý¤äÂç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ÈÆ¬¤Î»È¤¤Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡»ñ³ÊÊÙ¶¯¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ÐÍý¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼»î¸³ÍÑ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¨Àè¤·¤Æ³Ø¤Ö»ÑÀª¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾´ý¤äÂç³Ø°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»åÃ«¡¡¿Í»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Á¯¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½¾ì¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¡¢¿¦°÷¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¾´ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ËÜÉô¤Ç¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤äK-POP¹¥¤¤Î¿¦°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢´ý»Î¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ò
¡½¡½½¾Íè¤Î´ý»Î¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ý»Î¤Î´øÝÝ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Àð»Ò¤¬¼çÎ®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ïµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤Æ½¸¤á¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡×¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¾´ý¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¾´ý¤ò»Ø¤¹¡¦»Ø¤µ¤Ê¤¤¡¢¥×¥í¤ÎÂÐ¶É¤ò¸«¤ë¡¦¸«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢½é¿´¼Ô¡¢µé°Ì¼Ô¡¢ÍÃÊ¼Ô¡¢¹âÃÊ¼Ô¤Ê¤É¤Î´ýÎÏ¤Ç¤âÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¾´ý¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¼ÂºÝ¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¾´ý¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤â¡¢´ý»Î¤ä¥×¥í¤ÎÂÐ¶É¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾´ýÂç²ñ¤äÀï½Ñ½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢Ï¢ÌÁ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ý»Î¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê´ý»Î¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾´ý¤ò»Ø¤µ¤Ê¤¤¡¢¸«¤Ê¤¤¡¢´ý»Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¾´ý³¦¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¡©
¡½¡½»åÃ«È¬ÃÊ¤¬¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î²ÝÂê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»åÃ«¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¾´ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½´ýÀï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
»åÃ«¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿·Ê¹¼Ò¤Î³§ÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÑÂ³¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¡Ö¾´ý¤á¤·¡×¤Ë½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ
¡½¡½¶áÇ¯¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÂÐ¶ÉÃæ¤Ë¿©¤Ù¤ë¿©»ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¡Ö¾´ý¤á¤·¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬Á´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»åÃ«¡¡²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿©»ö¤Ê¤É¤ÇÃÏ°è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¾´ý¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ÈÈ¯Å¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ë¤Ï´ý¤Î²»¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾´ý¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ò±¿±Ä¤«¤é»Ù¤¨¤¿¤¤¸åÇÚ¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»åÃ«¡¡°Î¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¾´ý³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Â¦¤«¤é¤â¸«¤ë¤È¡¢¾´ý³¦¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
